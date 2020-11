Simone faz compras para sua mansão em Alphaville e pechincha: “Economizei R$ 17 mil”

Simone Mendes e Kaká Diniz continuam investindo na decoração da nova mansão do casal, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. Em uma de suas compras, a cantora, surpreendida com o valor dos itens, conseguiu pechinchar e economizar R$ 17 mil.

No vídeo publicado em seu canal no YouTube neste domingo (8), a coleguinha mostrou a visita de seu arquiteto, que lhe apresentou um gasto de R$ 24 mil em novos itens. “Gente, do céu! Kakáaaa”, gritou Simone. “R$ 24 mil os dois?” questionou Kaká.

Desta vez, o objetivo foi decorar duas mesas de centro da mansão luxuosa. “Caraca! Eu não tinha lido isso, não! Eu to rindo de nervoso agora. A pessoa não tem juízo. Você não sabe que a quarentena está difícil?”, brincou Simone.

“Gosto de coisa barata. Gosto de parcelar”, continuou a cantora, que questionou como iria pagar mais de R$ 24 mil em cinco vezes. Em seguida, Simone vai a uma loja de decoração com o arquiteto para pechinchar. “Se você gosta de pechinchar preço, é comigo mesmo”, afirmou.

Depois de “chorar” muito para conseguir descontos, Simone mostrou as peças que escolheu, todas mais baratas. “Economizei, em média R$ 17 mil”, comemorou a coleguinha, que gastou pouco mais de R$ 6 mil nas compras e ainda parcelou em seis vezes.

Assista ao vídeo na íntegra: