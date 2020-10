Simone exibe detalhes da decoração luxuosa de sua mansão em Alphaville: “gratidão é a palavra certa”

Poucos dias após mostrar o seu novo quarto, a cantora Simone, da dupla com Simaria, abriu novamente a gigantesca porta de sua nova mansão em Alphaville, bairro nobre entre Santana de Parnaíba e Barueri. Na noite desta sexta-feira (16), a coleguinha compartilhou detalhes da decoração de luxo do imóvel.

publicidade

“Eu tô pagando até hoje essa pedra que botaram aqui que é para ficar acesa porque meu arquiteto disse que era legal”, comentou a coleguinha, ao mostrar a pedra de mármore exposta no hall de entrada de sua mansão.

O tour para mostrar a decoração passa pelo cinema, onde Simone, grávida de Maya, aproveita para deitar nas poltronas e mostrar o conforto do espaço. Já a sala de estar do imóvel da coleguinha conta com uma parede com uma galeria de quadros estampados. “Essa galeria conta um pouco da minha história”, explica Simone.

publicidade

Ainda na sala, a coleguinha mostra a lareira elétrica e lembra do filho Henry, ao pegar o controle do equipamento. “Eu vou guardar [o controle] aqui, né? Porque menino quando vê controle pega tudo. Aprenda: menino é um bicho terrível, tudo o que vê pega. Ele some com um negócio desse que você não acha mais nunca”.

No caminho para o lavabo, Simone para em frente ao elevador, com direito à foto da cantora exposta em seu interior. “Agora eu vou mostrar um lavado, amor. É um lavado que dá uma felicidade de lavar o r*** que você não acredita”, diz.

publicidade

Simone mostra ainda a sala de oração, a brinquedoteca, o deck para receber a família e os amigos e até uma suíte no térreo, que segundo ela, foi pensada para acolher os parentes que “encherem a cara primeiro”.

No deck, a cantora mostra outras duas estátuas semelhantes às que foram colocadas para decorar o jardim, avaliadas em R$ 90 mil. Simone afirma que as novas esculturas vão embelezar a frente de sua academia, que ainda está em construção.