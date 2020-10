Simone mostra o novo e luxuoso quarto de sua mansão em Alphaville: “o mais lindo do mundo”

Empolgada, a cantora Simone, da dupla com Simaria, mostrou aos fãs seu novo quarto em sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. O cômodo foi totalmente repaginado e a artista amou o resultado.

“Galera, olha que incrível meu quarto novo. Que quarto mais lindo do mundo! Estou impactada, olha que lindo. Muito feliz, apaixonada, de boca aberta”, declarou Simone, em vídeo compartilhado nas redes sociais. “Estou impactada, de boca aberta, não estou dando conta… Meu Deus, que lindo, estou apaixonada!”.

A cantora costuma compartilhar nas redes sociais detalhes de sua mansão em Alphaville, como elevador, cinema, sauna, estátuas de R$ 90 mil e porta gigante. Ela rebate quem a critica por ostentar em um país tão desigual como o Brasil. “Infelizmente, têm pessoas que não aceitam ver os outros bem”, afirmou, em entrevista à revista “Quem”.

“Esses dias mesmo, teve uma mulher que veio me falar se com tanta desigualdade no mundo, eu achava legal fazer ostentação. Eu vim de uma realidade muito pobre. Já morei em barraco de lona, não tinha nem banheiro dentro de casa. Eu penso assim: ‘Tudo meu foi conquistado com tanto suor, reconhecimento da minha luta, porque é que não posso compartilhar minhas vitórias? Não estou fazendo nada demais”, continuou a cantora.

Simone ressalta, no entanto, que a maioria dos comentários são positivos. “De gente que nos ama e vibra com nossas conquistas. E quem fala mal não é pela desigualdade do mundo. É porque não conseguiu ter o que gostaria e não aceita que o outro tenha”.