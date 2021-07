Simone rebate seguidora que a acusou de fingir ser humilde: “Teu c#!”

Em vídeo no qual responde criticas em seu canal no Youtube, a cantora Simone, da dupla com Simaria, rebateu uma seguidora que a acusou de fingir ter uma origem humilde. “Teu c#! Filha da peste… Tu não conhece minha história e nem de onde eu vim”, declarou a sertaneja.

O comentário crítico a Simone dizia: “Nunca varreram um chão e estão pagando de humilde. Se pegaram uma vassoura foi pra voar”.

A cantora, que gosta de exibir nas redes sociais detalhes luxuosos de sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, respondeu: “Se conhecesse minha história tu ia me respeitar e tu ia bater palma pra mim, por morar numa casa dessa, num luxo desse, que Deus me abeçoou… E pego uma vassoura e limpo o chão… Tu ia bater palma pra mim”.

“Se tem duas mulheres na vida que limparam chão de casa, lavaram roupa em rio, estão aí minha mãe e minha avó e todo o mundo da minha cidade pra contar a história. Chão, lavar roupa, cozinhar, tudo! Agora vem aqui se a gente não faz isso. E faço bem feito!”. Ela aproveitou ainda pra alfinetar a autora da crítica: “E se tu quiser a vassoura, eu dou pra tu voar, tua bicha do cão” – confira mais no vídeo abaixo:

