Simone revela quantos quilos já ganhou na gestação e leva bronca de médico

Grávida de oito meses, a cantora Simone publicou, neste domingo (31), em seu canal do YouTube, os exames de rotina que fez e revelou a preocupação com o ganho de peso.

No vídeo, Simone mostra que chegou a 77,7 kg na gestação da sua filha Zaya, que nascerá nos Estados Unidos. “Quase 80 quilos. Por isso que eu não vou ter outro bebê”, disse a cantora ao ver a balança.

A cantora disse que pediu ao médico para ele deixá-la “ser feliz”, mas foi repreendida: “Ele disse que só quer que os meus exames estejam de boa”, explicou.

O marido da coleguinha, o empresário Kaká Diniz aproveitou o momento para entregar ao médico a dieta não muito saudável de Simone, que estava com dois bolos em casa e havia acabado de comer pizza.

No vídeo, o casal tentou ver o rostinho de Zaya na ultrassom, mas a bebê cobria o rosto com as mãos. “Bem que eu estou tentando ver o rostinho dela mas não dá. Não quer, tudo bem, fica para a próxima”, disse a coleguinha.

Moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, a cantora, que já tem um filho com Kaká, Henry, de 6 anos, explicou que a filha nascerá no exterior porque a família precisava resolver a situação de uma casa que compraram nos Estados Unidos.