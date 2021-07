Sindicato de Osasco se reúne com Lapas e propõe retomada do Fórum de Desenvolvimento Regional

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, Gilberto Almazan, o secretário-geral, João Batista e o diretor Everaldo dos Santos estiveram, na manhã desta quinta-feira (29), com Jorge Lapas, secretário do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), para discutir a retomada do Fórum de Desenvolvimento Regional, entre outros assuntos.

O Fórum, formalizado em 2013, era constituído por 31 representantes, sendo 14 dos empresários, nove dos trabalhadores, cinco da sociedade civil e três de universidades. “A retomada é importante para ampliarmos o diálogo com outras entidades que podem melhorar a vida de todos que vivem e trabalham nas cidades que compõem o Cioeste. Por isso que esta é uma das nossas propostas para o Conselho”, destacou Almazan, que também parabenizou Lapas pelo cargo ao qual foi nomeado recentemente.

Durante o encontro, os diretores também falaram sobre a adoção de ações que fortaleçam a indústria regional, bem como questões relacionadas ao mundo do trabalho na região.

O Cioeste integra os municípios de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Araçariguama e Vargem Grande Paulista.

