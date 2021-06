Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco debate impactos da pandemia na saúde do trabalhador

O 42° Ciclo de Debates, organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, acontece nesta quinta-feira (1°), a partir das 18h30, via zoom. O evento virtual aborda as principais informações sobre os impactos da pandemia de covid-19 na saúde dos trabalhadores.

publicidade

A edição deste ano reúne especialistas renomados na área da saúde do trabalhador para orientar e esclarecer questões relacionadas a prevenção, procedimentos e direitos diante de uma contaminação, sequelas causadas pela doença e morte.

Participam do debate Maria Maeno, médica e pesquisadora da Fundacentro; Dr. Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, da Fiocruz; Drª Rosângela Gaze, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e membro do Fórum Intersindical-RJ; e Dr. Eguimar Felício Chaveiro, professor da Universidade Federal de Goiás. O evento contará com a mediação de João Batista da Costa, que é Secretário-Geral do Sindicato.

publicidade

Transmissão simultânea

O 42° Ciclo de Debates terá transmissão simultânea via Facebook, nas páginas do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, Portal Visão Oeste, Espaço da Cidadania, CNTM (Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos), Força Sindical, Portal Mundo Sindical, Rádio Peão, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, Diesat (Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho), CMS (Centro de Memória Sindical) e da Fequimfar (Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo).

“É uma experiencia nova para o Ciclo e que reforça a preocupação do movimento sindical sobre o tema e o interesse em divulgar conteúdo de qualidade para os trabalhadores, por meio de informações passadas por especialistas que estão empenhados na relação da covid-19 no ambiente de trabalho”, conta o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, Gilberto Almazan.

publicidade

Encontro presencial

Respeitando rigorosamente o protocolo de combate à covid-19, a sede do Sindicato e subsede de Taboão da Serra receberão trabalhadores e dirigentes sindicais que vão acompanhar o debate em telões.

“Os companheiros que se sentirem confortáveis e seguros de participar estão convidados, sempre com o máximo cuidado possível, com máscara, álcool em gel e distanciamento. E se não der para participar de forma presencial, acompanhe pelo zoom ou pelo Facebook. O importante é se manter informado e firme na luta em defesa da saúde e direitos”, explica o secretário-geral do Sindicato, João Batista.

Para participar de forma presencial e pelo Zoom, os interessados devem se inscrever pelo WhatsApp do Sindicato, o SindZap (11) 96078-0209. Para os participantes presenciais e via zoom, haverá emissão de certificado de participação.

NO DIA DO ORGULHO LBGTQIA+// Vôlei de Osasco anuncia a jogadora trans Tifanny Abreu