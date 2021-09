Sintonia: Netflix anuncia data de estreia da segunda temporada

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (16) a data de estreia da segunda temporada da série nacional de sucesso Sintonia. Com seis episódios, a sequência da história de Doni, Nando e Rita chega à plataforma de streaming dia 27 de outubro.

Idealizada pelo produtor de funk ostentação Konrad Dantas, o “KondZilla”, Sintonia traz as histórias dos três jovens, todos moradores da mesma favela em São Paulo. Crescendo juntos pelas ruas da comunidade, Doni (MC Jottapê), Rita (Bruna Mascarenhas) e Nando (Christian Malheiros) descobriram aos poucos o mundo do tráfico de drogas, da religião e também da música. No entanto, as experiências da infância os levaram a trilhar caminhos bem diferentes, e agora esse trio sabe que quem pode salvá-los dos problemas com os quais se envolveram são eles mesmos.

A primeira temporada foi lançada pela Netflix em agosto de 2019, também com seis episódios que têm de 37 a 47 minutos cada.

