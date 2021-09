Rogério Lins recebe osasquense Karen Gentil, que concorre no Miss Brasil Globo 2021

A Miss São Paulo Globo, Karen Gentil, foi recebida pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), e a vice-prefeita, Ana Maria Rossi, em seu gabinete nesta quarta-feira (15). A jovem osasquense recebeu os votos de boa sorte para o concurso Miss Brasil Globo 2021, que acontece no sábado (18).

Além de representar o estado de São Paulo no concurso, Karen representará ainda a cidade de Osasco, onde mora e estuda. “Fiquei muito emocionada com o carinho do prefeito e da vice-prefeita. Saber que eles tiraram um tempinho da agenda deles para me receber e desejar boa sorte me deixa ainda mais confiante. A torcida deles e de toda a população de Osasco tem feito toda a diferença nessa reta final”, declarou.

Karen conta os minutos para o dia mais importante de sua caminhada no universo das misses. O Concurso Miss Brasil Globo 2021, organizado por Danilo D´Ávila, acontece no sábado (18), às 20h30, no Teatro 21 Brasil, em Brasília. Participam do evento misses de todo o Brasil de 18 a 27 anos.

A osasquense completou 18 anos recentemente e será seu primeiro desfile como adulta. “Estou muito feliz e extremamente grata por tudo que fiz até aqui e com os resultados já estou colhendo. Estou me dedicando ao máximo para representar com muita honra minha cidade e meu Estado”, destaca a Miss São Paulo Globo.

O desfile será transmitido pelo Instagram, por meio da página Miss Brasil Danilo Davila.

