Prefeitura de Osasco vai contratar 38 psiquiatras em novo concurso público

A Prefeitura de Osasco abriu concurso público para a contratação de 38 médicos psiquiatras plantonistas para atenderem na rede pública de saúde do município. A remuneração é de R$ 4.318,72 mais prêmio incentivo, com jornada de 12 horas semanais.

São 36 vagas de ampla concorrência e duas reservadas a pessoas com deficiência. As inscrições serão realizadas de 24 de setembro a 3 de novembro, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa é de R$ 82,20.

O edital completo está disponível na edição desta quarta-feira (15) da Imprensa Oficial do Município de Osasco – Iomo (a partir da página 221). Leia aqui.

