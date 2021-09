Itapevi tem radares e lombadas eletrônicas em funcionamento a partir de segunda-feira (20)

A Prefeitura de Itapevi implantou radares e lombadas eletrônicas em pontos estratégicos da cidade para coibir o excesso de velocidade. Os equipamentos começam a operar a partir de segunda-feira (20).

publicidade

Ao todo, são cinco pontos de fiscalização, entre lombadas eletrônicas, radar de velocidade e de avanço de sinal vermelho. “Esta iniciativa atende às diversas reivindicações de moradores, por conta dos abusos cometidos por alguns motoristas que desrespeitam as regras de trânsito e colocam em risco a vida de pedestres e também de outros condutores”, explicou o Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Montovani Franco.

Duas lombadas eletrônicas, com limite de velocidade a 40 km, foram instaladas na avenida Yasmim Aparecida Pacheco Godoy (novo acesso da Cohab) e na avenida Rubens Caramez, em frente à escola estadual Marechal Rondon.

publicidade

Já os radares de velocidade e avanço de sinal vermelho, com limite de velocidade a 50km, foram implantados na avenida Ferez Nacif Chaluppe, na altura do Terminal Rodoviário; no Corredor Oeste (sentido Jandira) e na avenida José Michelotti, próximo ao Resolve Fácil.

Os equipamentos, que começaram a ser instalados há cinco semanas, já foram aferidos pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Além disso, as vias receberam sinalização com placas de regulamentação, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que indicam a velocidade permitida, e pintura de solo para orientar a existência dos radares e lombadas eletrônicas.

publicidade

OPORTUNIDADES// 300 vagas de emprego abertas no PAT de Itapevi