SKY oferece vagas de estágio em Barueri e SP com salário de R$ 1,5 mil

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2021 da operadora de TV SKY. São 22 vagas para atuar em Barueri e na capital paulista, com salário de R$ 1,5 mil.

Em Barueri, há vagas para as áreas de Banda Larga, Redes e Infraestrutura, Engenharia e Experiência do Cliente. Já na capital, a empresa oferece oportunidades nas áreas Comercial, Marketing, Estratégia, Operações, Compras, Finanças, Engenharia, Banda Larga, Tecnologia da Informação, Informações Gerais e Experiência do Cliente.

Além de salário de R$ 1,5 mil, a SKY oferece benefícios como assistência médica, vale-transporte, vale-alimentação, auxílio academia, desconto em produtos e convênio com empresas parceiras.

Para participar do processo seletivo, o interessado deve estar matriculado em qualquer curso do ensino superior, com previsão de conclusão entre Julho de 2022 e Dezembro de 2024, e ter conhecimento intermediário do pacote Office. Conhecimento em idiomas e experiencia prévia não são exigidos pela SKY.

“Para o estagiário será uma ótima oportunidade de inserção e desenvolvimento de competências necessárias para o mundo corporativo, e para a SKY, uma ótima oportunidade de capacitar novos talentos de acordo com os nossos valores e cultura”, afirma a empresa.

Como se inscrever nas vagas de estágio da SKY:

Para fazer a inscrição, os interessados em participar do processo seletivo da SKY devem acessar o site Vagas.com.br, onde também podem obter mais informações.