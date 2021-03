Sky Rojo: nova série dos criadores de La Casa de Papel chega sexta (19) à Netflix

A primeira temporada de Sky Rojo chega à Netflix nesta sexta-feira (19). A produção espanhola, dos mesmos criadores de La Casa de Papel, é protagonizada por três mulheres e vai apostar em altas doses de ação e humor ácido.

O elenco da primeira temporada, que tem oito episódios, conta com nomes como Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre, Lau Esposíto, Yany Prado e Enric Auquer.

Sky Rojo conta a história de três profissionais do sexo que se encontram em uma enrascada ao tentarem fugir das condições que vivem com o seu cafetão. A jornada carregada de traumas e dramas sentimentais consegue unir ainda mais as três.

Sky Rojo e outras estreias na Netflix

Além da produção espanhola, entre as estreias de destaque dessa semana na Netflix estão a primeira temporada de O Reino Perdido dos Piratas, que chegou na segunda-feira (15), o filme brasileiro Cabras da Peste, que chega nesta quinta-feira (18), e o filme Sem Filhos, que estreia nesta sexta (19).

