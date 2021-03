Filhos de Istambul: catador lida com traumas da infância ao acolher menino em novo drama da Netflix

O filme turco Filhos de Istambul acaba de chegar ao catálogo da Netflix. O longa é dirigido por Can Ulkay, produzido pela OGM Pictures e o roteiro é de Ercan Mehmet Erdem.

Com Cagatay Ulusoy e Emir Ali Dogrul no elenco, Filhos de Istambul conta a história de um povoado marcado por um grande processo migratório. Em meio ao caos, Mehmet é o administrador do lixão de um bairro da cidade e, junto com o seu amigo, procura ajudar todos que precisam, principalmente crianças e adolescentes sem teto, realidade muito conhecida por ele. Ao encontrar uma criança de oito anos, Mehmet decide ir em busca dos pais do menino, só não imaginava que seria tão confrontado com traumas de sua infância e que se apegaria tanto à criança.

Filhos de Istambul e outras estreias na Netflix

Além do filme turco, também chegou à Netflix a primeira temporada da série The One e os filmes Dia do Sim e Silenciadas. Já na sexta-feira (18), a comédia brasileira Cabras da Peste estreia na plataforma de streaming.