Silenciadas: filme na Netflix mostra jovens acusadas de bruxaria em luta por sobrevivência

O filme espanhol Silenciadas (Akelarre) vai chegar à Netflix na quinta-feira (11). Baseado em uma história real contada no livro A Feiticeira, de Jules Michelet, o longa mostra a luta de um grupo de mulheres contra o sistema da época.

Silenciadas é protagonizado por Amaia Aberasturi, Àlex brendemühl, Daniel Fanego e Daniel Chamorro. Embora nenhum deles seja conhecido pelo público brasileiro, todos já fizeram participações em séries também disponíveis na Netflix, como Lupin e 45 RPM.

A produção acompanha uma história de caça às bruxas no País Basco francês, em 1609. Ana e um grupo de adolescentes são presas após terem sido flagradas em uma festa na floresta. Elas são acusadas de bruxaria pelo renomado juiz da região e precisam lutar contra o sistema para sobreviverem.

Silenciadas foi lançado nos cinemas da Espanha em outubro. Recentemente foi adquirido pela Netflix e chega à plataforma no dia 11 de março.

Silenciadas e outras estreias na Netflix

Além do filme espanhol, estão entre os lançamentos de destaque na Netflix na próxima semana a primeira temporada da série The One e o filme Filhos de Istambul. Ambos chegam à plataforma de streaming na sexta-feira (12).