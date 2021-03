Câmaras Municipais de Osasco e região suspendem atividades presenciais

As Câmaras Municipais de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Pirapora do Bom Jesus e Itapecerica da Serra vão suspender as atividades presenciais por 15 dias. A decisão foi anunciada logo após reunião entre os presidentes do Legislativo dos municípios, na manhã desta sexta-feira (5).

Os parlamentares discutiram sobre as restrições do Plano São Paulo e demonstraram preocupação com o avanço da pandemia de covid-19. Além disso, se dispuseram a levar o tema para discussão entre os vereadores de seus municípios e auxiliar os prefeitos nas medidas de enfrentamento à pandemia.

O encontro, a pedido do presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD), contou com a presença dos presidentes das Câmaras Municipais de Barueri, Toninho Furlan (PDT); Carapicuíba, Guto (Podemos); Itapecerica da Serra, Val Santos (Republicanos); Jandira, Franklin (PTB) e de Pirapora do Bom Jesus, Willian Freitas (PSD).

Na reunião, os parlamentares decidiram suspender as atividades presenciais nas Câmaras por duas semanas, com possível reavaliação após esse prazo. Também anunciaram que, caso seja imprescindível e urgente, poderão ser realizadas reuniões presenciais e Sessões Extraordinárias nesse período.

Osasco, Barueri e região regridem para a fase vermelha

A partir deste sábado (6), o estado de São Paulo passa para a fase vermelha, a mais restritiva de todas, por 14 dias. Ou seja, até 19 de março só poderão funcionar os serviços essenciais, como indústrias, bancos, lotéricas, serviços de saúde e de segurança públicos e privados, construção civil, farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, feiras livres, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias, hotelaria e transporte público ou por aplicativo, entre outros.

Desta vez, escolas e igrejas também passaram a ser considerados serviços essenciais e poderão continuar abertas. Já comércios e serviços não essenciais só poderão atender em esquema de drive-thru, retirada na porta e pedidos por telefone e internet. Salões de beleza, academias, restaurantes, shoppings, cinemas, teatros, lojas de rua, concessionárias, parques e escritórios deverão ficar totalmente fechados ao público.