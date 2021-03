Na fase Vermelha, SuperShopping Osasco oferece testes de covid-19 e comida no delivery ou drive thru

Seguindo às restrições impostas pela fase vermelha, que entrou em vigor em todo o estado neste sábado (6), o SupperShopping Osasco manterá apenas o atendimento das clínicas médicas, serviço de testagem de covid-19 e serviços de alimentação apenas via delivery ou drive thru.

As clínicas EMA e Clínica Hosp passam a funcionar somente com horário marcado. Basta agendar a consulta e identificar-se na porta principal de acesso ao shopping. Já o serviço de testagem para covid-19 é realizado no Piso Pilotis no estacionamento ou remotamente, atendendo em casa ou no trabalho dos interessados.

Os serviços de alimentação passam a ser oferecidos com entrega em domicílio ou pelo drive thru, com acesso também no Piso Pilotis do estacionamento. Para fazer o pedido, os clientes devem entrar em contato com o lojista, escolher os pratos e agendar a melhor forma de receber diretamente no site do SuperShopping Osasco.

Para receber os clientes que vão em busca dos serviços essenciais, empreendimento segue todas as normas sanitárias, como medição de temperatura na entrada, disponibilização de álcool em gel em diferentes pontos, uso obrigatório de máscaras e agendamento para garantir o distanciamento social.

