Osasco abre processo seletivo com 44 vagas de nível médio e salário de R$ 1,5 mil na Saúde

A Prefeitura de Osasco abriu processo seletivo com 44 vagas de emprego de agente de combate a endemias (ACE). Exige-se ensino médio completo e o salário é de R$ 1.550,00, com jornada de 40 horas semanais (sujeita a escala de revezamento e plantões).

As inscrições começarão dia 16 de março. Das 44 vagas de emprego disponíveis, 41 são de ampla concorrência e três são reservadas a pessoas com deficiência. As contratações serão por tempo indeterminado, de acordo com o edital (confira abaixo).

O agente de combate a endemias tem entre suas atribuições:

– Realizar atividades de vigilância, identificando casos suspeitos e encaminhando pacientes para Unidade de Saúde de referência, na prevenção e controle de doenças e promoção da saúde;

– Executar atividades dos programas de controle de zoonoses, sob orientação dos técnicos da área; executar, sob supervisão, ações de pesquisa e de coleta de vetores causadores de infecções e infestações e executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças;

– Vistoriar, cadastrar e atualizar base de imóveis e logradouros para ações de eliminação de vetores causadores de infecções e infestações;

– Remover e/ou eliminar recipientes com focos ou situações que propiciem focos potenciais de vetores causadores de infecções e infestações, efetuando o cadastro destes locais.

Inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Osasco com vagas de agente de combate a endemias:

As inscrições para o processo seletivo com 44 vagas de agente de combate a endemias na Prefeitura de Osasco serão realizadas de 16 de março a 22 de abril, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa de inscrição é de R$ 56,50.

A prova objetiva será composta por questões de Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.

O edital do processo seletivo foi publicado na edição desta sexta-feira (5) da Imprensa Oficial do Município (Iomo). Confira na íntegra aqui.

