Concurso público em Osasco terá vagas de cozinheiro, inspetor, servente e zelador de escola

Foi instituída comissão para delimitar a quantidade de vagas e regras do concurso

O primeiro concurso público realizado pela Prefeitura de Osasco este ano terá vagas na Secretaria de Educação do município para os cargos de cozinheiro, inspetor de alunos, oficial de escola, servente e zelador de escola.

publicidade

A realização do concurso 01/2021 foi oficializada na portaria 1.797/21, publicada na quarta-feira (24), na Imprensa Oficial do Município (Iomo), que instituiu uma comissão para estudos, planejamento e elaboração do mesmo.

>>> Leia também: Inscrições no processo seletivo com 70 vagas no SAMU de Osasco vão até 4 de março

publicidade

Esta comissão vai definir detalhes como quantidade de vagas para cada cargo, regras e requisitos, entre outros detalhes. Será composta por membros das Secretarias de Administração, Educação e Assuntos Jurídicos. Ainda não está definido prazo para a realização do concurso público em Osasco.

>>> Leia também: Volta das aulas presenciais é adiada para 15 de março em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região