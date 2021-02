Volta das aulas presenciais é adiada para 15 de março em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região

A medida ocorre em meio ao crescimento de casos de covid-19 e ao aumento de restrições de circulação anunciado pelo governo do estado

Os prefeitos de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e mais sete cidades que fazem parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste) decidiram adiar o plano de retomada das aulas presenciais na rede municipal de 1º para 15 de março.

A medida ocorre em meio ao crescimento de casos de covid-19 e ao aumento de restrições de circulação anunciado pelo governo do estado.

“Há pouco, em reunião online com prefeitos do Cioeste, decidimos que a retomada das aulas não será mais no dia 1º de março. Por enquanto, está prevista para dia 15/3, mas nos próximos dias traremos novas notícias”, anunciou o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos).

Além do adiamento da volta das aulas presenciais, “as cidades entrarão com uma ação coletiva para antecipar a imunização dos professores para um retorno mais seguro a todos”, afirmou o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos).

O Cioeste é composto pelos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista.

O retorno das aulas presenciais ocorrerá em sistema híbrido, com limite de 35% de alunos da capacidade total da sala de aula e os demais estudantes em sistema remoto, com revezamento entre os alunos.