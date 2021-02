Após onda de assaltos, vereador de Carapicuíba quer mais rondas ostensivas

Moradores e comerciantes de alguns bairros estão assustados com a ação dos bandidos em qualquer hora do dia

Em meio à onda de assaltos que assusta comerciantes e moradores dos bairros Vila Marcondes e Jardim São Daniel, o vereador de Carapicuíba Fabinho Reis (PSDB) pediu à Prefeitura que intensifique as rondas ostensivas na região.

O pedido foi realizado por meio de indicação protocolada na Câmara Municipal. No texto, o vereador pede que a prefeitura de Carapicuíba envie um ofício à Secretaria de Segurança Pública e Controle Urbano, ao 33° Batalhão da Policia Militar e à ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) para reforçar a segurança da população.

Além dos bairros Vila Marcondes e Jardim São Daniel, Fabinho Reis pediu que o policiamento nas ruas também seja reforçado no Jardim Santo Estevão, Jardim Cibele e Jardim Gopiúva.

População vive com medo

Nos últimos meses, dois bandidos armados em uma moto estão causando pânico em moradores e comerciantes dessa região. Os criminosos agem em poucos segundos, em qualquer hora do dia e levam tudo o que conseguem das vítimas.

Uma reportagem exibida no “Balanço Geral”, da Record TV, mostrou várias ações dos criminosos. Em uma das imagens, um motorista de aplicativo é assaltado no momento em que abre a porta do veículo para o passageiro entrar. Em outra ação, que aconteceu na Estrada do Guatambu, os criminosos abordam outro motorista durante o dia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), são registrados 14 assaltos por dia em Carapicuíba. Recentemente, outra reportagem exibiu outros flagrantes que aconteceram nos mesmos bairros.