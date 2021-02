Karol Conká após eliminação do BBB 21: “Essa vilã não é real”

Após ter sido eliminada do BBB 21 com 99,17% dos votos, maior rejeição da história do reality, a rapper Karol Conká disse que se vê como uma das vilãs das novelas globais, e pediu desculpas ao público. A declaração foi feita à Ana Maria Braga no “Mais Você”, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (24).

“Sou a nova Carminha ou Nazaré. Pretendo melhorar, mas friso que essa vilã não é real aqui do lado de fora. Não teria conquistado sendo uma pessoa má e injusta. Eu me passei, né, Brasil. Reconheço meu erro”, declarou sobre sua participação no jogo.

A rapper foi protagonista dos episódios mais polêmicos do BBB 21, como quando expulsou Lucas da mesa para comer em paz. Conká justificou suas atitudes “agressivas” com a falta de costume de conviver com “pessoas diferentes isoladas em uma casa” e que algumas situações teriam despertado gatilhos.

“Tenho problemas pessoais que acabaram explodindo dentro da casa, se soubesse tinha procurado um tratamento antes. São traumas, são gatilhos despertados com situações ali. Com Lucas eu lembrava de momentos com meu pai. Ele não tem nada a ver. Não aprendi a resolver as coisas com carinho”, declarou.

Ao ser alfinetada por Ana Maria, que disse que ela “esculachava” Juliette por conta do sotaque, Conká respondeu: “No começo não gostava dela. Nada contra o sotaque dela, capaz. Eu acho incrível. Me irritava ela falar muito alto e desconexas com a situação. A gente chegou a se estranhar em uma brincadeira com o Bil”, lembrou.

“Sabia que ia ser a próxima eliminada e odiada”, diz Karol Conká

Durante a entrevista, Conká discordou ainda da afirmação de Nego Di que, ao sair da casa, chegou a declarar que foi usado por ela. “Todos sabem que o grupo começou com Di e Projota. Nenhum momento usei. Acho que falou isso, eu entendo o alto índice de rejeição, mas tenho sensatez para reconhecer que não foi isso”.

Ela contou que sentiu uma mudança na casa com a saída de Nego Di e começou a questionar os motivos para a saída dele. “A partir dali sabia que ia ser a próxima eliminada e odiada do Brasil”.