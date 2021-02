Guardas municipais de Carapicuíba participam de festa surpresa para menino de 6 anos; vídeo

Guardas civis municipais de Carapicuíba participaram de uma festa surpresa preparada para o pequeno Edson Júnior Rodrigues, que completou 6 aninhos e sonhava com uma festinha com a presença daqueles que ele considera seus heróis.

O garoto, que mora no Jardim Carapicuíba, é apaixonado pela GCM. “Por onde passa e encontra os guardas municipais, o garoto pede ao pai para que tire uma foto e logo cumprimenta os agentes policiais. Sabendo dessa história rica em carinho e respeito, os agentes se reuniram, compraram o bolo, salgados e um presentinho e foram até a residência do garotinho”, informa o canal GCM em Foco TV, que postou vídeo da festinha no Youtube.

