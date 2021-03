Supercine hoje (06/03) exibe Sex and the City: O Filme na Globo

O Supercine hoje (06/03) tem como atração Sex and the City: O Filme na Globo. O longa vai ao ar por volta das 1h15 deste sábado para domingo, logo após Altas Horas.

publicidade

Supercine hoje (06/03) – Sex and the City: O Filme

Sinopse: Carrie está prestes a se casar, e Samantha, Charlotte e Miranda também largaram a vida de solteironas. No entanto, quando o final feliz não chega, a amizade é a única coisa com a qual podem contar.

publicidade

Sex and the City: O Filme está disponível para compra ou locação no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

publicidade

Título Original: Sex And The City

Elenco: Chris Noth, Cynthia Nixon, Jennifer Hudson, Kim Cattrall, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker

Dubladores: Gutemberg Barros, Mabel Cezar, Mariangela Cantú, Márcia Morelli, Priscila Amorim, Sheila Dorfman

Direção: Michael Patrick King

Nacionalidade: Americana

Gênero Comédia