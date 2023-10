Smart Fit vai inaugurar mais uma unidade em Osasco

A rede de academia Smart Fit está prestes a abrir sua nova unidade em Osasco, localizada ao lado do Roldão, em Quitaúna. E quem quiser já pode adquirir o plano especial, com descontos e sem taxa de adesão.

A nova unidade dispõe de área de peso livre, equipamentos de cardio (esteira, bike, transport e remo), máquinas de musculação, sala de ginástica e SPA. Além de vestiário com chuveiros, armários e aplicativo de treino.

Mas enquanto a academia não abre as portas, os novos alunos que comprarem um plano já na pré-venda poderão treinar em qualquer unidade da Smart Fit sem pagar nada por isso. Ou seja, a partir do momento em que a compra for confirmada, o cliente já pode treinar em outras unidades, mas passará a pagar a mensalidade apenas quando a unidade Roldão Osasco estiver funcionando.

Na região, além desta que está para abrir, a Smart Fit tem outras unidades em Osasco, no KM 18, no Centro; no Centro de Carapicuíba; e em Barueri, Alphaville. Mais informações sobre os planos e adesão aqui.