Caminhão perde o freio, bate em mureta e tomba em Cotia

Um caminhão carregado com feijão e arroz tombou, na manhã desta terça-feira (10), após perder o freio e colidir contra uma mureta, no Centro de Cotia, próximo ao km 32 da Rodovia Raposo Tavares. O acidente aconteceu por volta das 10h15, na rua Professor José Barreto.

publicidade

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma vítima ficou presa no interior da cabine. Ela foi socorrida e encaminhada ao pronto socorro do Hospital Regional de Osasco. Não há informações sobre seu quadro de saúde.

Um vídeo divulgado pelo portal de notícias “Cotia e Cia” mostra o momento em que o veículo cruza a via e colide violentamente com a mureta, tombando no mesmo instante. Nas imagens, é possível ver que um carro quase foi atingido pelo caminhão.

publicidade