Sob uso de cocaína, motorista de app tenta fugir e bate em viatura da PM em Carapicuíba

Durante perseguição, um motorista de aplicativo bateu em uma viatura da Polícia Militar e só parou após colidir e arrancar o portão de um comércio, em Carapicuíba. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (8).

De acordo com informações do SBT, a noiva do motorista disse que ele pegou o carro, mas estranhou quando percebeu, via aplicativo, que o veículo percorria por diversas ruas e decidiu ligar para a Polícia Militar.

Diversas viaturas foram acionadas para atender a ocorrência. Assim que o veículo foi localizado pelos PMs, o rapaz tentou fugir e iniciou-se uma perseguição. Ele bateu o veículo em uma viatura e só parou quando bateu e arrancou o portão de um comércio na avenida Ernestina Vieira, próximo ao Pronto Socorro da Vila Dirce.

Após ser abordado, o motorista disse que havia consumido cocaína e não obedeceu a ordem de parada da polícia porque estava com medo. O caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba.

A população, que mora próximo à avenida onde o motorista foi contido ficou assustada. No final de janeiro, um bandido em fuga atropelou e matou uma criança de 10 anos e um motoboy no mesmo local. Outras quatro pessoas também foram atropeladas pelo criminoso, que tentou fugir à pé, mas foi detido.