Sodiê Doces lança cinco sabores de bolos zero açúcar nas lojas de Osasco e região

A Sodiê Doces, franquia de bolos artesanais que tem unidades em Osasco, Carapicuíba e região, está com novidades no cardápio: cinco novos sabores de bolos da linha zero açúcar.

Com as novas delícias, o cardápio da rede agora tem 17 opções para atender o público adepto da vida sem açúcar e diabéticos. Os sabores são variados, feitos com massa integral.

Na linha de bolos tradicionais estão dois novos sabores:

Delícia de Leite II Zero Açúcar

Bolo de massa branca integral, recheado de mousse de leite em pó zero, cobertura de mousse de leite em pó zero açúcar, decorado com raspas de chocolate branco zero açúcar e finalizado com leite em pó desnatado

Brigadeiro Tradicional

Bolo de massa integral sabor chocolate, recheio de brigadeiro zero açúcar, cobertura de trufado de chocolate ao leite zero açúcar, finalizado com brigadeiro (docinhos) zero açúcar

Já na linha de bolos especiais, são três novas opções:

Chifon

bolo de massa integral sabor chocolate, recheio de mousse de chocolate zero açúcar, cobertura de mousse de chocolate zero açúcar, finalizado com raspas de chocolate de leite zero açúcar

Brigadeiro Branco com Morango

Bolo de massa branca integral, recheios de brigadeiro branco zero açúcar e mousse branca zero açúcar com morango, cobertura de mousse branca zero açúcar e morangos

Aerado Branco

Bolo de massa branca integral, recheios de trufado branco zero açúcar e aerado de chocolate branco zero açúcar, cobertura de aerado de chocolate branco zero açúcar, finalizado com raspas de chocolate branco zero açúcar ralado

A Sodiê Doces já traz em seu portfólio outras delícias zero: Morango, Abacaxi com Coco, Alpes Suíços, Chocomix com Morangos, Salada de Frutas, Trufado com Damasco, Trufado Preto e Branco, Trufado de Chocolate, Trufado de Chocolate com Morango, Maracujá, Aerado e Trufas Brancas com Nozes e Damasco.

Os pedidos podem ser feitos diretamente nas lojas pelo aplicativo Sodiê Doces Oficial, disponível nos dispositivos IOS e Android, ou pelo iFood.