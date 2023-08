Sol ainda aparece no sábado (19), mas calor diminui

O sol ainda vai aparecer neste sábado (19), entre muitas nuvens. O dia terá períodos de nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Com isso, as temperaturas diminuem um pouco.

publicidade

Veja os detalhes da previsão.

Osasco

publicidade

Mínima: 17°C

Máxima: 25°C

publicidade

Barueri

Mínima: 17°C

publicidade

Máxima: 25°C

Carapicuíba

Mínima: 16°C

Máxima: 24°C

*Com informações do Climatempo