Saint-Gobain está com inscrições abertas para programa de trainee com vagas em Jandira e Embu das Artes

Saint-Gobain está com inscrições abertas para programa de trainee com vagas em...

Estão abertas, até 13 de setembro, as inscrições para o programa de trainee da Saint-Gobain, empresa que atua nos mercados de construção, indústria e mobilidade.

Podem participar alunos que tenham graduação de cursos de Bacharelado com conclusão entre Dez/20 e Jul/23. O nível de inglês exigido varia de acordo com a posição, partindo do intermediário.

Há vagas em Jandira e Embu das Artes, mas os candidatos devem ter disponibilidade para mudança de cidade e/ou estado.

A empresa oferece:

Assistência médica e odontológica;

Previdência privada;

Participação nos Lucros e Rendimentos;

Vale refeição ou refeitório no local;

Seguro de vida em grupo;

Estacionamento ou Vale transporte;

Remuneração compatível com o mercado;

Programa de aquisição de ações.

O Programa Trainee Saint-Gobain 2024 tem duração total de 18 meses.

As inscrições podem ser feitas no site: traineesaintgobain.com.