Depois de um fim de semana nublado, a segunda-feira (30/07) deve ser de sol, com nevoeiro logo ao amanhecer nas cidades de Osasco, Carapicuíba e região. As nuvens aumentam no decorrer do dia, mas não chove, segundo o Climatempo.

Confira como ficam as temperaturas hoje:

Osasco

Mínima: 13ºC

Máxima: 26ºC

Carapicuíba

Mínima: 12ºC

Máxima: 25ºc

Barueri

Mínima: 13ºC

Máxima: 26ºC

Com informações do Climatempo