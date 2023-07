Luft Logistics abre vagas de emprego em Itapevi e Cajamar

A empresa Luft Logistics está com diversas vagas de emprego abertas em seu centro de distribuição localizado em Itapevi e na unidade de Cajamar.

Em Itapevi, as oportunidades são para os cargos de assistente administrativo, ajudante de distribuição (frota), auxiliar de operações, motorista categoria D, motorista categoria E, operador de armazém, mecânico de refrigeração, técnico de segurança do trabalho, eletricista, manobrista com categoria E e motorista categoria E para viagem.

Já em Cajamar, as vagas são para preencher o quadro de funcionários da Luft Logistics nas funções de oficial de manutenção, analista de recursos humanos, coordenador de operações, analista de operações, líder de operações, oficial de manutenção, supervisor de transporte, supervisor de inventário e qualidade, analista de marketing júnior, supervisor de operações, técnico em segurança do trabalho e analista de SAC.

Os interessados em participar do processo seletivo para as vagas devem acessar o site de recrutamento da Luft Logistics, onde podem escolher a oportunidade desejada, se candidatar online e obter mais informações.