Ladrão embriagado furta ônibus, bate em seis carros e é linchado em Barueri

Um homem foi detido após furtar um ônibus de viagem e colidir o veículo contra seis carros, na cidade de Barueri, na noite da sexta-feira (28). Ele estava embriagado, chegou a atropelar um pedestre e foi linchado por populares que presenciaram a ocorrência, no bairro Engenho Novo.

Uma câmera de monitoramento de uma residência registrou quando o veículo, da Viação Cometa, passa em alta velocidade por uma rua. Nas imagens, é possível ver quando o condutor, que havia acabado de cometer o furto, perdeu o controle do ônibus e atingiu em cheio os carros que estavam estacionados na via.

Durante o trajeto, ele ainda passou com o veículo por cima dos pés de uma pessoa, tentou fugir, mas foi abordado por um grupo de populares. Muito irritadas com o ocorrido, as pessoas partiram para cima do indivíduo, que só parou de apanhar quando a Polícia Militar chegou.

Ele foi socorrido, levado a um hospital e depois foi encaminhado à delegacia de Barueri, onde foi preso em flagrante. Ele responderá por furto e dano ao patrimônio de outras pessoas.