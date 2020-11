Stone tem vagas de emprego abertas em Barueri e SP

A Fintech brasileira Stone Pagamentos está com vagas de emprego abertas em Barueri e na capital paulista. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários da empresa nas áreas de Logística, Comercial, Jurídica, Financeira e de Recursos Humanos.

Em Barueri, há vagas para Auxiliar de Logística, Auxiliar Técnico de Logística, Consultor Comercial e Motorista de Distribuição. Já na Capital, as oportunidades são para Especialista de Modelagem de Crédito, Advogado Regulatório Financeiro, Especialista de Pessoas, Líder de Modelagem de Crédito e Analista de Risco Cibernético.

O cargo para Auxiliar de Logística exige que o interessado tenha CNH A ou AB ativa por pelo menos dois anos e ensino médio completo. Serão considerados diferenciais experiência com atendimento ao cliente e com logística, Excel intermediário ou avançado e estar cursando ou ter concluído ensino superior ou técnico em Logística, Administração ou Engenharia.

Já para a oportunidade de Auxiliar Técnico de Logística, é necessário estar cursando ou ter concluído ensino superior ou técnico em Logística, Administração ou Engenharia. Experiência com logística e Excel intermediário ou avançado são considerados diferenciais.

Para a vaga de Motorista de Distribuição, o candidato deve ter CNH B ativa por pelo menos três anos, ensino médio completo e experiência com transporte em rodovias.

Como se candidatar às vagas de emprego na Stone Pagamentos:

Os interessados devem acessar o site de vagas da fintech, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Entre os benefícios oferecidos pela Stone estão 30% de adicional por periculosidade, (apenas em caso de uso de motocicleta), assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, auxílio creche, seguro de vida, Gympass, convênio com o Sesc.

A empresa

A Stone Pagamentos faz parte de um grupo brasileiro de 16 empresas de tecnologia financeira física e digital. Hoje, além de contar com conta mais de seis mil pessoas atuando em todo o Brasil, é uma das maiores empresas de meios de pagamentos do país e está entre as dez mais valiosas em geral.

“Valorizamos a diversidade e a inclusão, e procuramos as melhores pessoas para nos ajudar a melhorar a vida do empreendedor brasileiro. Então, não importa a cor, gênero, etnia, religião, idade, ou se é um profissional com deficiência ou LGBTQI+… Só o que importa pra gente é que seja uma pessoa sonhadora e que se identifique com o nosso propósito”, afirma a empresa.