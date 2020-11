Sucesso no YouTube, gêmeos apresentam espetáculo Os Filhos da Mãe em Osasco hoje

Com mais de 11 milhões de inscritos no canal “O Que Não Dizer Oficial”, no YouTube, os gêmeos Willou e Watson Alves chegam em Osasco para apresentar o espetáculo “Os Filhos da Mãe” neste sábado (21), no Teatro Aspro.

A primeira sessão, marcada para 16h está com os ingressos esgotados, mas o público que não conseguiu comprar poderá assistir uma sessão extra às 19h. O ingresso custa entre R$ 60 e R$ 30 mais taxa e pode ser encontrado na Bilheteria Express.

Em Os Filhos da Mãe, os gêmeos que vieram de Rondônia contam como é virar gente grande, além de falarem sobre amadurecimento de maneira bem inusitada. Eles contarão ainda como foi o processo de deixar os pais na região norte e vir para São Paulo.

“O processo de construção desse espetáculo é muito interessante. Nele buscamos ilustrar tudo o que nos aconteceu, desde o início da carreira, até hoje, tudo o que nós passamos para chegar onde chegamos”, explica Willou. “Nessa peça vamos contar, do nosso jeito como viramos adultos e ainda somos os filhinhos da mamãe”, brinca o irmão Watson.

De Rondônia para o Brasil e o mundo

Em 2010 os irmãos, que até então só se apresentavam nas salas de aula, decidiram criar um canal no YouTube, que foi batizado de “O Que Não Dizer”. O primeiro vídeo do canal foi gravado em um banheiro, abordando o tema “cantadas”.

Com o vídeo “Funk dos Magrelos”, os gêmeos viram o sucesso chegar. Até pensaram em desistir do canal após serem hackeados, mas deram uma nova chance e hoje “O Que Não Dizer” é prioridade na vida deles.

Em 2019, os gêmeos rodaram o Brasil com o espetáculo que leva o mesmo nome do canal teve mais de 30 mil espectadores pelas cidades onde passou.