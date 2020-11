Prazo para inscrições em creches é prorrogado em Cotia

Foi prorrogado o prazo de inscrições para vagas nas creches municipais de Cotia. Pais e responsáveis por crianças, a partir de seis meses de idade, têm entre os dias 23 de novembro e 4 de dezembro para comparecer em qualquer escola da rede, das 9h às 16h, para fazer o cadastro.

Para se inscrever, será necessário ter em mãos RG e CPF do responsável, RG e ou certidão de nascimento da criança e um comprovante de endereço atualizado, sendo conta de água ou de luz.

A chamada das crianças para realização da matrícula será feita pela Secretaria de Educação, por meio da Central de Vagas, no início do ano letivo seguindo rigorosamente a classificação da lista de espera.

A Secretaria da Educação do município informa ainda que entrarão no cadastro de vagas que forem disponibilizadas em 2021, somente as crianças inscritas dentro do período de 23/11 a 4/12 ou que já foram inscritas no ano de 2020.

