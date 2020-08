Supercine de hoje (22/08) exibe “Quero Matar Meu Chefe 2” na Globo

O Supercine de hoje (22/08) vai exibir o filme “Quero Matar Meu Chefe 2” na tela da TV Globo. O longa, estrelado por Jennifer Aniston e dirigido por Sean Anders, vai ao ar às 1h05 deste sábado para domingo, logo após o programa “Altas Horas”.

Supercine de hoje (22/08) – “Quero Matar Meu Chefe 2”

Sinopse: Após o trauma vivido no filme anterior, os amigos Nick, Dale e Kurt resolvem abrir o seu próprio negócio, de forma que eles mesmos sejam seus chefes. O problema é que, quando a companhia começa a deslanchar, eles sofrem um golpe do investidor que bancou o negócio. Sem ter como recorrer através dos meios legais, o trio decide partir para um ato desesperado: sequestrar o filho do investidor e, com o dinheiro do resgate, pagar a dívida contraída e manter a empresa.

Mais informações:

Título original: Horrible Bosses 2

Elenco: Jennifer Aniston; Jason Bateman; Charlie Day; Jamie Foxx; Jason Sudeikis; Christoph Waltz

Dubladores: Nick: Helio Ribeiro/ Kurt: Philippe Maia/ Dale: Manolo Rey/ Julia: Miriam Ficher/ Dave Harken: Márcio Simões/ Dean: Jorge Lucas/ Rex: Marcus Jardym/ Hatcher: Mauro Ramos

Direção: Sean Anders

Nacionalidade: Americana, inglesa

Gênero: Comédia

