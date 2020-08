Incorporou o personagem: “Coringa Brasileiro” assusta apresentador em programa em Carapicuíba

Lembrando uma das cenas memoráveis do filme, de 2019, o “Coringa Brasileiro” deu um baita susto no apresentador do programa “Em Dose Dupla”, comandado por Chiquinho HB e Ossamá Sato e gravado no Plaza Shopping Carapicuíba.

Em trecho do programa, Chiquinho HB comentava que estava preocupado com a postura do “Coringa Brasileiro”, que de repente saca uma garrafa de álcool em gel para o apresentador aplicar nas mãos.

Ver essa foto no Instagram @programaemdosedupla @soaresfranciscocarlos @ossamasato @toninhotornado Uma publicação compartilhada por Sidkley Dantas (@osidkleydantas) em 16 de Ago, 2020 às 6:08 PDT

Publicidade

Interpretado por Sidkley Dantas, o “Coringa Brasileiro” viralizou nas redes sociais no papel de um entregador de pizzas para lá de inusitado da pizzaria Piccolly, de Jandira, que se destaca por suas pizzas gigantes e diferenciadas.

Assista ao programa “Em Dose Dupla” com participações do “Coringa Brasileiro” e do ator de pegadinhas Toninho Tornado: