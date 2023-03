Supermercado em Alphaville seleciona 100 candidatos para 32 cargos

publicidade

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza processo seletivo para 100 vagas em 32 cargos. As vagas são para supermercado em Alphaville. Há vagas para açougueiro, padeiro, peixeiro, cozinheiro, entre outras.

Os benefícios são: assistência médica e odontológica, vale-transporte, cesta premium, refeitório no local (café da manhã e almoço).

Os candidatos interessados em qualquer uma das vagas devem retirar a carta de encaminhamento até o dia 13, através do pelo aplicativo Sine Fácil ou retirar a carta de encaminhamento no atendimento da Casa do Trabalhador Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550, Centro).

O processo seletivo terá horários determinados para cada função. O horário de cada candidato estará disponível na carta de encaminhamento. As cartas serão entregues até atingir o limite de encaminhamento disponível no sistema.

A Casa do Trabalhador (setor Amarelo) funciona de 2ª a 6ª das 8hs até às 17hs.