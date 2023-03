Polícia Militar faz apreensão de drogas em Itapevi

Nesta quinta-feira (09), Policiais Militares do 5° Batalhão de Ações Especiais de Polícia fizeram uma operação na chamada Favela Quinze, em Itapevi, e aprenderam mais de 2 kg de drogas.

A equipe policial, com foco no combate ao tráfico de drogas, fez a incursão utilizando o cão policial Aruk. O cãe muda o comportamento quando localiza os entorpecentes. Foi o que aconteceu em uma das vielas da comunidade. Ao averiguar o local com indicação positiva para presença de drogas, o especialista da equipe verificou se tratar de um barraco inacabado e inabitado. Escondido entre entulhos havia dois sacos plásticos de lixo embalados com fita adesiva e dentro diversas drogas fracionadas, entre elas maconha em porções prontas para venda e tijolos cortados que ainda seriam preparados, cocaína e crack.

O total da apreensão ficou: 121 porções e 82 tijolos subdivididos (2.152kg) de maconha; 634 porções (386gr) de cocaína e 320 pedras (104gr) de crack, totalizando 2.643kg de drogas.

