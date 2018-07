SuperShopping Osasco e Óticas Carol recebem clientes em coquetel especial

Uma noite de música, drinques, aperitivos e as condições especiais de compra é o que espera os clientes do SuperShoppingOsasco na Óticas Carol nesta quinta-feira (26). A edição do Super para Você desta semana traz novos modelos de óculos de grau, sol e lentes de contato para quem quer modernizar e personalizar o visual.

Publicidade

“Seguimos diversificando os segmentos de lojas participantes do Super para Você para trazer novidades para todos os públicos. Para esta semana, preparamos surpresas para apresentar os principais lançamentos em ótica para os nossos clientes, além de selecionar preços imperdíveis”, destaca Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

As Óticas Carol têm mais de 20 anos de experiência no segmento e é reconhecida nacionalmente, aliando moda, saúde e tecnologia em seus produtos. Premiada três vezes consecutivas pelo guia O Melhor de São Paulo, da Folha de São Paulo, a marca possui mais de 1,1 mil lojas espalhadas por todo o Brasil.

Clube Melissa, Hope, Morana, Gregory, Fábrica de Óculos SR e O Boticário já participaram do Super para Você, que teve início em maio deste ano noSuperShopping Osasco.