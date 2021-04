SuperShopping Osasco fará live com dicas de moda para celebrar Dia das Mães

O SuperShopping Osasco preparou uma programação especial para o Dia das Mães, celebrado no dia 9 de maio. Além de separar uma série de dicas de presentes, o empreendimento convidou uma especialista em Estilo para falar sobre combinação de cores e truques para montar looks incríveis.

Com a campanha Retribua o Cuidado, o shopping convida quem sempre cuida de nós para tirar um tempo do dia e receber várias dicas. Com lives nas redes sociais nos dias 4 e 6 de maio, o “Turbine o Meu Look” traz a especialista em Estilo Rafaela Garcia para mostrar o quanto é simples mudar o visual com apenas alguns detalhes.

“A pandemia afetou o dia a dia de todos nós. Quem cuida da família, seja mãe, pai, avós ou tios, ganhou uma rotina ainda mais corrida e repleta de atividades para fazer ao mesmo tempo. Por isso, convidamos quem sempre cuidou de nós para uma experiência única como forma de retribuir todo esse carinho e amor”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do Supershopping Osasco.

Opções de presentes do SuperShopping para as mães

O SuperShopping também está ligado em quem quer acertar na hora de presentear no Dia das Mães, com lojas para todos os gostos e bolsos. A C&A e a Renner são as dicas para quem quer apostar em um look fashion. Se a ideia é agradar com acessórios, como brincos, anéis e colares, a joalheria Vivara e a Morana possuem opções para caprichar no visual.

Quem prefere realizar as compras sem sair de casa, o shopping center segue com os serviços de delivery e com a Loja Virtual (www.supershoppingosasco.com.br/vitrine.php).

Já os clientes que querer fazer suas compras diretamente no SuperShopping, o empreendimento segue com todas as normas sanitárias, como controle e medição de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel e intensificação na limpeza.

Devido à fase de Transição do Plano São Paulo, o horário de funcionamento atual do shopping é de domingo a domingo, das 10h às 20h (das 10h às 12h, o atendimento é exclusivo para grupo de risco).