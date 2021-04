Reabertura tem inauguração da C&A no SuperShopping Osasco

A reabertura do SuperShopping Osasco, neste domingo, após liberação do governo do estado, conta com uma atração especial: a inauguração da loja da C&A no centro de compras.

A loja fica no 2º piso, em um espaço de 1.600 metros quadrados, com opções de roupas, calçados e acessórios para variados gostos, bolsos e idades. A previsão inicial era que a unidade fosse inaugurada até julho de 2020, mas a pandemia de covid-19 levou ao adiamento do projeto.

A C&A é uma das maiores varejistas do mundo, com roupas, calçados e acessórios para todas as idades e gostos. Fundada em 1841 por dois irmãos holandeses, Clemens e August, a rede possui mais de 280 lojas no Brasil e está presente em 24 países da América Latina, Europa e Ásia, com um total de mais de 1,8 mil unidades.

Reabertura do SuperShopping Osasco:

A reabertura do SuperShopping Osasco acontece após o governo do estado liberar a reabertura do comércio durante a Fase de Transição do Plano São Paulo de retomada econômica em meio à pandemia de covid-19.

Com a reclassificação, os shoppings do estado passam a operar com limite de 25% da capacidade e em horário diferenciado. A Praça de Alimentação segue fechada, mas atendendo com serviços de delivery, drive-thru e take away.

O SuperShopping afirma que segue com rígidas normas sanitárias. A medição de temperatura e o controle de público acontecem logo na entrada, respeitando a capacidade máxima permitida. Todos os ambientes têm limpeza e desinfecção intensificadas.

O uso de máscaras é obrigatório e os pisos estão com marcações para indicar o distanciamento seguro, além de disponibilização de álcool em gel em diferentes pontos.

O horário está diferente: no domingo, dia 18, das 11h às 19h. A partir de segunda-feira, o funcionamento será das 10h às 20h, sendo das 10h às 12h, atendimento exclusivo para o grupo de risco, conforme autorizado pelo município.

Outras inaugurações previstas na cidade

Outras grandes inaugurações de empreendimentos previstas para os próximos meses em Osasco são uma unidade da Havan, do polêmico empresário Luciano Hang, e a autopeças MercadoCar.