Vestibular 2021: Univesp abre mais de 400 vagas em cursos gratuitos em Osasco, Carapicuíba, Itapevi e região

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), mantida pelo governo do estado, abre na segunda-feira (19), as inscrições para 11.020 vagas em cursos gratuitos do vestibular anual 2021, destinadas a 305 municípios paulistas. Em Osasco, Carapicuíba, Itapevi e mais cinco cidades que fazem parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), foram abertas 416 vagas.

A Univesp oferece seis cursos, com dois eixos básicos: Licenciaturas, com as opções de Letras, Matemática e Pedagogia, sendo um ano de ciclo básico e opção de habilitação a partir do segundo ano; e Computação, direcionadas aos cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação (3 anos), em Ciência de Dados (4 anos) e Engenharia de Computação (5 anos). Os alunos do Eixo de Computação farão a opção entre os três cursos após um ano e meio.

As opções são divididas meio a meio, ou seja, em Osasco, Carapicuíba e região, são 208 vagas em Licenciaturas e 208 em Computação.

“Seguimos com o compromisso de levar educação a distância de qualidade aos mais diversos públicos e mostrar a inclusão proporcionada pela modalidade”, destaca o presidente da Univesp, professor Rodolfo Azevedo.

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores.

Já os polos são espaços físicos, onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas.

Inscrições no Vestibular 2021 da Univesp:

As inscrições vão até o dia 20 de maio, às 23h59, e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. A taxa para se inscrever é de R$ 45. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula.

As provas ocorrerão em duas datas, Eixo de Licenciatura (13/06) e Eixo de Computação (20/06). Além da divisão das turmas, a empresa organizadora seguirá as recomendações sanitárias de prevenção à covid-19. O protocolo inclui a utilização de álcool em gel 70%, exigência do uso de máscara e distanciamento social com manutenção de distância segura de 1,5 metro.

O início das aulas está previsto para agosto de 2021. Clique aqui e confira a relação completa de vagas em todo o estado.

