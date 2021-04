Senai abre quase 400 vagas em cursos técnicos gratuitos em Osasco, Barueri, Cotia e Jandira

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-SP) está com quase 400 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos em Osasco, Barueri, Cotia e Jandira. Juntas, as unidades desses municípios oferecem 228 vagas com aulas no período diurno e 168 para estudar à noite.

As inscrições vão até o dia 26, no site da instituição. A taxa para se inscrever é de R$ 53. A seleção dos candidatos será por avaliação de desempenho escolar.

No Senai de Osasco, são 108 vagas. No período da manhã a opção é o curso de técnico de metalurgia (36 vagas) e à noite, os cursos de técnico de soldagem (36) e técnico de metalurgia (36).

Em Barueri, o Senai oferece o curso de técnico de processos gráficos, com 96 vagas, das quais 32 no período da manhã, 32 à tarde e 32 à noite.

No Senai de Cotia, o curso de técnico de desenvolvimento de sistemas tem 32 vagas para o período da tarde e 32 à noite. Outra opção é o curso de técnico de logística, com 32 vagas para estudar à noite.

Em Jandira, são oferecidos os cursos de técnico de redes de computadores, com 32 vagas para a manhã e 32 para a tarde, e técnico de desenvolvimento de sistemas, com 32 vagas no período da tarde.

INSCRIÇÕES E MAIS INFORMAÇÕES NO SITE DO SENAI-SP.

