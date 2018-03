SuperShopping Osasco realiza oficinas de automaquiagem

Nos próximos sábados, o SuperShopping Osasco promoverá duas oficinas gratuitas de automaquiagem: a Mini Makes e a Maquia Berê, em parceria com as lojas O Boticário e Quem disse, Berenice?,respectivamente, em comemoração ao mês da mulher. Durante as aulas, as participantes receberão dicas de maquiagem tanto para o dia a dia como para ocasiões especiais.

“Para quem gosta de maquiagem as oficinas são uma ótima oportunidade para aprender truques e efeitos que fazem toda a diferença na composição, com as dicas e técnicas apresentadas por profissionais especializados. Além disso, as participantes ainda poderão experimentar os produtos das marcas, testando os que funcionam melhor para seu tipo de pele e estilo”, destaca Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Os maquiadores ensinarão truques para quem quer aprender a disfarçar olheiras e espinhas, além de explicarem o preparo ideal para cada tipo de pele antes da maquiagem. Delineador gatinho, contornos, olho poderoso e bocão são outras dicas que os especialistas darão nos workshops.

A Mini Makes acontece no dia 17, em turma única das 12h às 13h. No sábado seguinte, dia 24, é a vez da Maquia Berê, em duas turmas, uma às 18h e outra às 20h. Os encontros acontecem no espaço Senac Service Store do SuperShopping Osasco e completam as atividades do Mês da Mulher, ação realizada pelo shopping center e Senac Osasco. Até 29 de março, serão oferecidos ainda workshops sobre saúde e bem-estar, com massagem, podologia, depilação e aromaterapia. As vagas são limitadas.

As aulas são abertas para homens e mulheres a partir de 16 anos, mas é necessário fazer uma inscrição antecipada no espaço, localizado no 1º Piso do shopping center. Confira a programação completa em www.supershoppingosasco.com.br.