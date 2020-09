Suspeito participar de dois assaltos a PMs é preso em Carapicuíba

Um homem que tentou assaltar um policial militar foi preso no sábado (5), em Carapicuíba. De acordo com a polícia, ele já era procurado por assaltar outro PM em junho deste ano.

Publicidade

O primeiro caso deixou um policial ferido, em junho. Dois homens de motocicleta se aproximaram do PM e de seu família, que se preparavam para viajar. Assim que o garupa desceu com uma arma apontada, o policial reagiu e iniciou-se uma troca de tiros. Ambos ficaram feridos.

O policial foi socorrido por familiares e levado ao Hospital Geral de Carapicuíba. O assaltante baleado fugiu, mas foi localizado e detido próximo ao local do crime. Já o comparsa que pilotava a moto conseguiu fugir e era considerado foragido até que tentou assaltar outro PM no sábado e foi preso.

Publicidade

O primeiro caso foi registrado como latrocínio no 3° DP de Carapicuíba, que conduziu as investigações. Segundo a Polícia Militar, o criminoso que foi preso em flagrante no primeiro caso deu as informações sobre a identidade do outro assaltante.

“Em 5 de setembro deste ano, outro policial militar foi vítima de tentativa de roubo, em que o infrator foi baleado e verificou-se estar procurado pelo crime citado anteriormente”, disse a PM, ao G1. A ocorrência deste sábado foi registrada no 1° DP de Carapicuíba.