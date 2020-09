FreeCorsinha: amigo faz abaixo-assinado por liberação de carro apreendido em Osasco

Cara de pau e engajamento. Um internauta fez um abaixo-assinado que reúne centenas de assinaturas online com uma reivindicação para lá de inusitada: a liberação do Corsa de um amigo, apreendido no pátio de Osasco após ele ser flagrado dirigindo sem CNH.

“FreeCorsinha”, reivindica o criador da petição online, Gabriel Monteiro. E ele não quer só a liberação do carro do amigo, que tem os apelidos de “Vitu” e “Bodinho”. O apelo clama por mudança no sistema de trânsito: “Carteira de habilitação é apenas uma maneira do Estado controlar os condutores de automóveis, CNH não significa nada. Portanto, liberem o corsinha do Bodinho”.

Até o momento, mais de 250 pessoas aderiram ao abaixo-assinado virtual, criado há quatro dias, e entraram na… “brincadeira” (?). “Corsa foi feito para ser livre. Por favor, parem!”, diz um dos assinantes. “Liberdade aos ‘corsinha’”, declarou outro. “Devolve o corsinha do cara, ‘na humilde’”, foi outro apelo.

A petição foi feita na plataforma Change.org, que se define como “o site para mudar o que você quiser”. No site, além do “FreeCorsinha” em Osasco, há abaixo-assinados virtuais com apelos como “voto facultativo nas eleições em função da covid-19”, “ações contra as queimadas no Pantanal” e por ações e projetos em áreas como saúde e segurança.