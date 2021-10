“Tá me tirando!”: situação inusitada em jogo do Barueri irrita apresentadora do “Bom Dia SP”

Uma situação inusitada na partida entre Sesi Bauru e Barueri pela semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino, na noite desta terça-feira (12), irritou a apresentadora Michelle Barros, do telejornal “Bom Dia SP”, da Globo, na manhã desta quarta (13). Após a exibição de imagens que mostraram que a partida foi paralisada no primeiro set para a limpeza de fezes de pombo na quadra do ginásio Panela de Pressão, em Bauru, Michelle Barros soltou: “Tá me tirando!”.

Em seguida, a apresentadora lamentou o fato de uma partida importante, válida pela semifinal da principal competição estadual de vôlei do país, ter de ser paralisada para a limpeza de fezes de pombo na quadra. O ginásio do interior paulista costuma sofrer com goteiras quando chove.

Michelle Barros também lamentou a falta de patrocínio do Vôlei Barueri, comandado pelo técnico José Roberto Guimarães. O treinador pediu apoio ao clube: “Fico preocupado porque o projeto já perdeu cinco jogadoras em 2020, outras cinco nesta temporada e não queríamos mais perder, mas queremos dar continuidade a esse projeto. É um motivo de muito orgulho porque minha família, esposa e filhas se dedicam muito”, disse Zé Roberto, em entrevista ao canal SporTV. “Muita gente tem nos ajudado e apoiado. Precisamos de ajuda e apoio para esse projeto tão bonito não morrer.” Nas redes sociais, torcedores criaram uma hashtag para apoiar o time: #PatrocineOBarueriVolei.

Final entre Osasco e Barueri

Após a limpeza da quadra, a partida foi retomada e vencida pelo Barueri por 3 sets a 0. Com a vitória, as baruerienses fizeram 2 a 1 na série melhor de três e farão uma final regional do Campeonato Paulista contra o Osasco São Cristóvão Saúde.

O primeiro confronto da decisão entre Osasco e Barueri no estadual de vôlei feminino será na sexta (15), às 21h30, no ginásio José Liberatti, em Presidente Altino. A segunda partida da série melhor de três será na terça (19), às 18h, em Barueri. Se necessário, o terceiro jogo será na sexta-feira seguinte (22), às 19h.