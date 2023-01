Tarcísio de Freitas assume com Kassab à frente do secretariado

O governador Tarcísio de Freitas e o vice-governador Felício Ramuth tomaram posse neste domingo, 1º, do Governo do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Eles foram recebidos pelo ex-governador Rodrigo Garcia, que fez a entrega do pavilhão do Estado.

publicidade

No Auditório Ulysses Guimarães, governador e vice assinaram o termo de posse e também deram posse aos novos secretários da gestão 2023-2026.

Em seu primeiro pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio citou as prioridades do governo e defendeu a ampliação dos programas sociais e dos investimentos em obras de infraestrutura.

publicidade

“O time que hoje assume fará o máximo para vencer os imensos desafios que nos são impostos. A reponsabilidade de governar um Estado como São Paulo, que se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, 3ª da América Latina, é enorme, só não é maior do que a motivação de fazer a diferença. Apesar da pujança, temos um Estado desigual e a atenção às demandas populares deve ser o grande direcionador da ação do Estado”, disse.

Nesta segunda-feira (2), Tarcísio se reune pela primeira vez com todos os secretários para planejamento e definição das prioridades desta gestão nos próximos quatro anos. À frente do secretariado está Gilberto Kassab, chefe de Governo e Relações Institucionais.

publicidade

Veja os nomes de todos os novos secretários estaduais.